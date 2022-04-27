男子無力還債殺害摯友 判刑15年定讞

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（中央社記者蕭博文台北27日電）台南市黃姓男子積欠李姓友人債務，為免除債務竟趁李男看手機時持鐵鎚、水果刀攻擊，導致李男傷重身亡。二審依殺人罪判處黃男15年徒刑，案經最高法院駁回上訴定讞。

歷審判決書指出，黃姓男子與李姓被害人為高中同學，認識10餘年，感情甚篤；黃男因沉溺賭博電玩而缺錢花用，李男基於友誼，除出借自身積蓄，甚至向外借貸轉借黃男。

黃男積欠上百萬元債務，但屢屢拖延不肯還錢；民國110年3月3日下午，黃男謊稱親戚願意到台南替他還債，邀李男至住處一同等候，卻趁李男看手機影片時持鐵鎚敲擊李男後腦，並持水果刀刺殺李男，導致李男傷重送醫不治。

一審台南地方法院依殺人罪，判處黃男有期徒刑17年；案經上訴，二審由台灣高等法院台南分院審理，黃男主張已向被害人家屬致歉、書寫悔過書、獄中抄經迴向給李男，請求從輕量刑。

二審認為，黃男確實已與被害人家屬達成和解，被害人家屬願意給黃男改過自新機會，且一審部分事實認定有誤，因此撤銷改判。

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二審審酌，被害人對黃男慷慨大方、情深義重，且未以任何不法手段催討欠款；黃男非但不思戒除賭博惡習，努力工作清償借款，僅因無力清償而心生歹念，動機、目的均值非議，犯罪惡性重大。

二審考量，黃男對被害人家屬損害已有彌補，尚非全然不能教化之人，依殺人罪判刑15年；黃男不服二審判決提起上訴，最高法院認為，二審判決並無違背法令，日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：張銘坤）1110427