因應疫情風險 台南養生會館性交易悄漲價被查獲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南28日電）台南市警局第二分局今天宣布在台南市中西區一家養生會館查獲性交易；警方調查，這家養生會館「掛羊頭，賣狗肉」，還因COVID-19疫情升溫，小幅度調漲價格。

台南市政府警察局第二分局警員今天告訴中央社記者，警方獲報中西區一家養生會館「掛羊頭，賣狗肉」，暗中從事性交易，昨天下午前往埋伏，利用客人消費離開時，當場查獲48歲譚姓女子和37歲伍姓男子、及49歲盧姓女子和33歲許姓男子從事半套色情性交易。

警方調查，這家養生會館負責人59歲黃姓男子，以一節2小時新台幣2000元價格，媒介女服務生與客人從事性交易，每次性交易後抽取4成費用，養生會館周邊裝設多支監視鏡頭，監控及規避警方查緝。

警方更發現，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，加上警方強力查緝，養生會館悄悄小幅度調漲消費價格，將原先1900元價格提高至2000元。

警方訊後，依妨害風化罪嫌將黃男移送台南地檢署偵辦；從事性交易的2男、2女依社會秩序維護法裁處重罰。（編輯：黃世雅）1110428