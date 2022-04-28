累犯裁定爭議 最高院與劍青檢改各有主張

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（中央社記者林長順台北28日電）最高法院大法庭裁定累犯由檢方主張，劍青檢改今天改強烈抗議。最高法院傍晚表示，該裁定導正職權進行主義框架的一小步，符合刑事訴訟法改良式當事人進行主義的建制。

最高法院大法庭昨天裁定指出，法院審酌被告是否適用累犯規定而加重其刑時，訴訟程序上應先由檢察官主張被告構成累犯的事實，以及應加重其刑的事項，並具體指出證明方法，法院才進行調查與辯論程序，並作為是否加重其刑的裁判基礎。

檢察官改革團體劍青檢改今天發布聲明表示，裁定恣意解釋、解方錯誤、浪費資源、濫行增加基層法官和檢察官無謂負擔，也為最高法院恣意撤銷下級審判決找到藉口，案件將更難確定，司法正義更難實現。

最高法院傍晚指出，依近10年來客觀統計數據，最高法院院撤銷下級審裁判比率，均維持在10%至11%不等，劍青檢改表示「最高法院經常撤銷下級審判決」說法，與事實不符。

最高法院表示，刑事審判是由檢察官、被告雙方當事人立於訴訟主體的地位，互相攻防，法院則本於中立、客觀立場裁判，構成訴訟結構三面關係，被告是否構成累犯過去由法院依職權調查認定，檢察官在此一程序中缺席，宛如「隱形人」，形成法院與被告對打局面，破壞刑事訴訟法三面關係的角色與分工。

最高法院指出，本次裁定是本於司法院釋字第775號解釋理由精神，並參酌鑑定專家學者及林永謀等國內學者意見，認為檢察官就被告構成「累犯事實」應負主張及實質舉證責任，是導正職權進行主義框架的一小步，符合刑事訴訟法改良式當事人進行主義的建制。

最高法院認為，累犯為主觀主義的產物，包括法官在內的各界就刑法累犯規定應予廢除的聲浪從未間斷，理應由主管刑法修正的權責機關妥為因應。而「劍青檢改」聲明未確知詳情、流於情緒，最高法院深感不妥與遺憾。

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劍青檢改就最高法院的回應再度回應表示，最高法院對於劍青檢改所有指正意見，均無法回應，尤其對於增加基層司法人員工作調查的無謂負擔等等，均一概迴避，顯見毫無反省能力。

劍青檢改指出，最高法院現在甚至更變本加厲，堅持連檢察官聲請函調資料也不准，要求法院直接駁回，更指責劍青檢改流於情緒，司法高官傲慢心態若此，令人作噁，對於最高法院已經心死，毫無期待。（編輯：李亨山）1110428