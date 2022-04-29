台北萬華住家藏槍彈 男子遭警逮辯稱友人借放

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（中央社記者劉建邦台北29日電）47歲林姓男子混跡台北萬華一帶，警方獲報，林男為擴展勢力，擁槍自重，警方赴萬華區住處搜索，查獲衝鋒槍、步槍、子彈；林男遭逮後稱槍械是友人借放，警詢後移送法辦。

台北市警察局刑警大隊今天召開記者會，偵八隊長薛先得表示，日前接獲線報，萬華區附近有民眾擁槍自重，經查林姓男子涉嫌重大，組專案小組查緝。

警方指出，林姓男子混跡台北萬華一帶，雖無幫派背景，但常與黑幫成員接觸，經專案小組埋伏發現，林男住處出入複雜，且近期為擴展勢力，透過管道取得槍械子彈。

專案小組埋伏、跟監多月，日前見時機成熟，與特勤中隊前往林姓男子住家攻堅，搜出改造衝鋒槍、步槍、手槍各1把、子彈75發，把人帶回偵辦。林男供稱，槍彈是友人借放，警方將持續追查槍械來源。

警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，把林姓男子移送台北地檢署偵辦。

北市刑大統計，從去年至今，共查獲槍枝166把，包含制式槍枝33把、非制式槍枝131把、其他槍枝2把，彈藥3682顆，將持續追溯槍枝子彈來源，及查緝高風險擁槍分子和改造槍械工廠。（編輯：李錫璋）1110429