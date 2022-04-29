男子持刀刺死前女友母親 判刑15年定讞

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（中央社記者蕭博文台北29日電）台南市佳里區黃姓男子因感情糾紛，潛入詹姓前女友家中，持刀刺死詹女母親。二審考量黃男無悔意、惡性非輕，依殺人罪判刑15年，案經最高法院駁回上訴，全案定讞。

此外，黃男另涉恐嚇詹女、侵入住宅、傷害詹女祖母、傷害詹女，各判刑4月、3月、5月、8月，均已確定。

歷審判決書指出，黃姓男子為火鍋店廚師，與詹姓女子有感情糾紛，曾前往詹女住處欲挽回感情，卻遭詹母當面反對2人交往；黃男因此透過LINE傳送恐嚇訊息給詹女，揚言讓詹女活不了今天。

民國110年3月間，黃姓男子不滿詹女疏遠，持鋼刀潛入詹女住處並藏匿於3樓，遭上樓拜拜的詹女母親撞見，憤而朝詹母猛刺8刀；詹母負傷下樓求救，黃男卻對聞聲出房查看的詹女祖母揮拳，導致詹女祖母牙齒脫位、臉部撕裂傷。

黃男逃至1樓時，以鋼刀抵住詹女頸部，導致詹女頸部受傷，並強取詹女手機，還稱：「這一切都是妳逼我的」，隨後逃出詹女住處；詹女母親經送醫急救宣告不治，黃男當晚即遭警方逮捕。

一審台南地方法院認為，黃男殺害詹女母親是出於傷害犯意，之後才提升為殺人的不確定故意，依殺人罪判刑15年，傷害詹女判刑8月；此外，黃男另涉恐嚇、侵入住宅、傷害詹女祖母，各判刑4月、3月、5月。

案經上訴，二審由台灣高等法院台南分院審理。黃男仍辯稱沒有殺害詹女母親的故意，只是想把她推開；但二審認為，黃男當時年僅27歲、年輕力壯，以手輕推被害人1至2次即可逃離，何須用力推擠高達8次。

二審認為，詹女母親案發不到2小時即身亡，且傷勢集中於臉部、頸部、肩背部，足證黃男持鋼刀連續刺擊8次並非單純只是想要教訓詹女母親，主觀上有殺人的直接故意。

二審指出，黃男患有精神疾病，但事證顯示他行為時意識清楚，不符減輕其刑要件，經審酌黃男犯罪情節及惡性非輕等一切情狀，維持一審刑度。

檢察官、黃男均不服二審判決提起上訴，最高法院認為，二審判決並無違背法令，日前駁回上訴定讞。（編輯：李錫璋）1110429