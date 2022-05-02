高雄酒駕嫌犯派出所掙脫腳鐐逃跑 警方追捕

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高雄一名男子涉嫌酒駕自撞被帶回林園分局大寮分駐所內，2日竟掙脫腳鐐逃跑。（圖取自林園分局大寮分駐所臉書facebook.com）

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（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）高雄36歲何姓男子涉嫌酒駕自撞，1日晚間被林園分局大寮分駐所員警帶回所內，等待隔天上午移送檢方偵辦；但2日上午，何男竟趁員警不注意，掙脫腳鐐逃跑，目前警方正全力追捕中。

林園分局2日深夜發布新聞稿表示，林園分局大寮分駐所1日晚間6時54分接獲通報，指大寮區永芳路發生一起自撞交通事故，員警到場對肇事何姓男子實施酒測，酒測值超標並於晚間7時17分將其逮捕，依涉嫌公共危險罪偵辦。

大寮分駐所員警將何男帶回所內，製作筆錄後將何男上腳鐐，並留置在人犯戒護區；因夜間不得偵訊，因此預定2日上午偵訊後移送地檢署偵辦。

不料，2日上午8時許，何男竟趁戒護員警如廁離開戒護區時掙脫腳鐐逃跑，待員警返回時，發現人犯已由派出所前門徒步逃逸。林園分局表示，偵查隊、大寮所成立專案小組，全力緝捕中。

林園分局表示，對於分局疑涉疏縱人犯一案，將秉持勿枉勿縱態度，主動釐清案情，斷然查處，相關人員行政及考監不周責任從嚴追處。（編輯：林克倫）1110502