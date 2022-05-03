高雄酒駕犯逃跑落網 稱多次用力撐開腳鐐就成功掙脫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

有多項前科何姓男子（藍衣者）1日晚間因酒駕自撞遭送辦，但他卻趁員警不注意掙脫腳鐐逃跑，高雄市警察局林園分局3日在小港區將他逮捕。（高市林園警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年5月3日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄3日電）有多項前科何姓男子1日晚間因酒駕自撞遭送辦，但他卻趁員警不注意掙脫腳鐐逃跑，林園警分局今天在小港區將他逮捕，他供稱是不忍媽媽獨自在家，經多次用力撐開腳鐐即掙脫逃跑。

高雄市政府警察局林園分局下午發布訊息表示，經警方循線調閱沿線監視器畫面，發現36歲何男落腳處位於小港，今天下午4時多派員等待屋主開門時上前詢問，並得知他正在2樓睡覺，隨即上樓將他逮捕。

林園分局大寮派出所長吳國志接受媒體聯訪表示，何男被逮後自稱是因不忍媽媽獨自在家，才興起脫逃念頭，至於腳鐐則是用腳多次用力撐開掙脫，並馬上搭車前往楊姓友人住處藏匿，其友人看到警察上門時，甚至還不知道何男已經脫逃，正遭追緝。

林園分局副分局長吳俊諗說明，林園分局大寮分駐所1日晚間6時54分獲報指大寮區永芳路發生一起自撞交通事故，員警到場對肇事何男實施酒測，結果酒測值竟高達1.41，員警便依公共危險罪於當晚7時17分帶回所內訊問。

不過，因仍需等待車禍現場事故圖跟預備文件完成，才能送往高雄地檢署偵辦，因此只能依程序在製作筆錄後，將他上腳鐐留置在人犯戒護區。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吳俊諗說，何男利用派出所備勤員警2日上午近8時去上個廁所，值班台員警在辦公桌處理事情時，竟以不明方式掙脫腳鐐逃跑，員警雖試圖上前追趕，但發現他已由派出所前門徒步逃逸，並搭上計程車不知去向。

至於員警疏失咎責部分，吳俊諗也說，督察單位已正在查處，後續將依涉嫌疏縱人犯罪嫌將有疏失的值班、備勤等2名員警函送高雄地檢署偵辦。（編輯：黃世雅）1110503