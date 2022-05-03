高雄酒駕犯掙脫腳鐐逃跑 2警涉疏縱人犯遭送辦

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（中央社記者洪學廣高雄3日電）有多項前科的何姓男子1日晚間因酒駕自撞遭送辦，但他卻趁員警不注意掙脫腳鐐逃跑，林園警分局今表示，腳鐐沒有尺寸或損毀問題，將依涉疏縱人犯罪將值班、備勤員警送辦。

高雄市政府警察局林園分局副分局長吳俊諗今天接受媒體聯訪指出，經檢視腳鐐沒有尺寸或是損毀問題，警方也正查證何男逃跑方式，並會在逮捕歸案後嚴加訊問相關細節。

至於員警疏失咎責部分，吳俊諗也說，督察單位已正在查處，後續將依涉嫌疏縱人犯罪嫌將有疏失的值班、備勤等2名員警函送高雄地檢署偵辦。

吳俊諗說明，林園分局大寮分駐所1日晚間6時54分獲報指大寮區永芳路發生一起自撞交通事故，員警到場對肇事36歲何姓男子實施酒測，結果酒測值竟高達1.41，員警便依公共危險罪於當晚7時17分帶回所內訊問。

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不過，因仍需等待車禍現場事故圖跟預備文件完成，才能送往高雄地檢署偵辦，因此只能依程序在製作筆錄後，將他上腳鐐留置在人犯戒護區。

吳俊諗說，何男利用派出所備勤員警2日上午近8時去上個廁所，值班台員警在辦公桌處理事情時，竟以不明方式掙脫腳鐐逃跑，員警雖試圖上前追趕，但發現他已由派出所前門徒步逃逸，並搭上計程車不知去向，目前仍在追緝當中。（編輯：謝雅竹）1110503