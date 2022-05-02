男酒駕自撞電桿害死女乘客 醫院逃逸被逮送辦

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台中市黃姓男子1日晚間酒後開車載吳女，行經西屯區一處路口自撞電桿，2人都被送醫，吳女傷重不治，黃男卻趁隙離開醫院，警方循線偵辦後，將黃男逮捕到案，他經呼氣酒測值仍超標，依法送辦。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 111年5月2日

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（中央社記者蘇木春台中2日電）台中市黃姓男子昨天晚間酒後開車載吳女，行經西屯區一處路口自撞電桿，2人都被送醫，吳女傷重不治，黃男卻趁隙離開醫院未酒測，警方循線將黃男逮捕，經酒測超標被依法送辦。

台中市警察局第六分局今天告訴中央社記者，1日晚間10時15分獲報，西屯區中科路與經貿八路口，有一輛自小客車自撞路燈電桿，立即派員前往處理。

警方到場時，46歲黃姓男駕駛與40歲吳姓女乘客，皆被送往中國醫藥大學附設醫院救治，黃男到院後未接受酒測就離開醫院，吳女顏面與軀幹挫傷、右側血胸，當晚急救後傷重不治。

警方循線偵辦後，今天凌晨3時多將黃男逮捕到案，他經呼氣酒測值仍超標。警方初步調查，黃男當時開車載吳女，行駛中科路往經貿八路在路口要左轉時，疑因不勝酒力失控自撞電桿。

警方全案詢後問，依過失致死、公共危險等罪嫌，將黃男移送台中地檢署偵辦，並報請檢方相驗吳女遺體以釐清死因。（編輯：謝雅竹）1110502