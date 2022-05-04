宜蘭漁船走私651.8公斤毒品 船長供出共犯獲減刑

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣4日電）宜蘭「珍旺2號」漁船去年走私總淨重651.8公斤安非他命毒品，船長陳鼎旺落網後，供詞讓檢方順利追查其他共犯，法院依法減刑，判決陳鼎旺有期徒刑8年，全案可上訴。

檢方當時調查，陳鼎旺與輪機長呂宗平與綽號「阿狗」男子，疑似共組走私毒品集團，並透過「阿狗」層層仲介，約定用漁船運送、分段接駁方式，向不明的中國人士取得33袋的安非他命。計畫由中國不明人士駕駛鐵殼船先運至屏東外海後，再由陳、呂負責接運進入台灣。

去年10月31日凌晨，陳、呂駕駛「珍旺2號」漁船到屏東外海公海後，雙方船隻先以閃燈3次，再由陳鼎旺出示由「阿狗」提供的100元紙鈔，讓對方船員核對紙鈔上號碼無誤後，對方拋擲毒品，陳、呂兩人搬到船艙後以樹酯封艙。

去年11月1日，「珍旺2號」漁船返回宜蘭頭城烏石港，辦案人員持搜索票登船搜查，查扣到這批毒品。這批毒品驗前毛重719.9公斤，驗後總淨重651.8公斤，市價至少新台幣7億元。

檢方之後認定，陳、呂兩人自境外接駁運輸毒品入境，涉犯毒品危害防制條例及懲治走私條例等罪嫌，依法提起公訴，分別向法院從重求處有期徒刑16年及15年。

宜蘭地方法院判決書指出，陳、呂兩人對於犯行坦承不諱，清楚交代犯案過程。陳鼎旺原本想要一肩扛起所有罪責，還稱以出海釣魚目的，拐騙呂宗平上船，出海後才告知要運毒，並以新台幣30萬元為酬勞，但說法不被法官採信。

判決書指出，陳、呂兩人因詳細交代全案過程，使檢方抽絲剝繭，追查身分疑似黃姓男子的「阿狗」。

合議庭法官認為，陳、呂兩人應依毒品危害防制條例規定，減輕其刑。判處陳鼎旺8年徒刑、呂宗平7年8個月，扣案的毒品全數沒收銷毀，全案可上訴。（編輯：李錫璋）1110504