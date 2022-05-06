加強社區轉銜機制 法務部召開北區座談會

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

法務部6日在台灣高等檢察署會議室舉辦加強社區轉銜機制北部地區座談會，以兼採實體及視訊方式辦理，期望精進精神疾病患者或精神障礙者受刑人或受監護處分人出監、出院後回歸社區的轉銜工作。（法務部提供） 中央社記者蕭博文傳真 111年5月6日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北6日電）法務部表示，為了銜接精障受刑人及受處分人順利回歸社區，確保社會安全網，今天舉辦加強社區轉銜機制北部地區座談會，由相關機關共同研議，期望讓轉銜會議發揮最大成效。

法務部發布新聞稿表示，轉銜會議的目的在於，讓即將出監、出院的精神疾病患者或精神障礙者受刑人或受監護處分人，能順利回歸社區，以落實法務體系與社會安全網的銜接。

新聞稿指出，法務部先前已召開中部、南部的座談會，今天則在台灣高等檢察署會議室舉行北區座談會，以兼採實體及視訊方式辦理，並邀集台北地檢署、台北監獄、基隆監獄、台北市政府社會局與衛生局等機關成員，分享辦理轉銜會議的經驗，以及如何運用地方政府社會福利及精神醫療資源。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

法務部表示，部長蔡清祥相當重視座談會，今天特別親自到場，期許座談會能促進各機關執行社區轉銜機制的經驗交流，讓轉銜機制運作更加順暢，確保社會安全網接住每個需要被接住的人。

法務部說，將持續結合司法、心理、衛生、社工、勞動、民政及更生保護等機關，針對精障受刑人或受處分人出監、出院回歸社區，做好轉銜工作，以更綿密的社會安全防護網絡，幫助他們返家後仍能順利就醫、就學或就業，另一方面也能實現民眾對於安全生活的期盼。（編輯：張銘坤）1110506