陳隆翔再遭彈劾 檢協會：監察院侵越檢察官職權

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（中央社記者蕭博文台北7日電）監察院昨天公告，檢察官陳隆翔偵辦曲棍球協會案嚴重違反辦案程序，提案彈劾。檢協會今天表示，監察院違反一事不再理原則，明顯是同一案件重複彈劾，有侵越檢察官職權情事。

中華民國檢察官協會發布聲明表示，最高檢察署檢察總長江惠民在陳隆翔第1次遭彈劾後，即曾發表聲明支持捍衛司法獨立及檢察官純淨辦案空間；檢協會要再次籲請各界正視檢察官獨立行使職權的重要性，尤其監察權的行使不得任意侵越檢察權的核心事項。

檢協會表示，本次監察院的彈劾案，違反一事不再理原則，明顯是同一案件重複彈劾，都是針對辦案程序缺失提起，與前案情節類同，且針對檢察官的調查方式及心證作指摘，觸及仍屬檢察權的核心事項，明顯有侵越檢察官職權情事。

檢協會說，堅持檢察權核心價值的守護，也支持守法守分檢察官的一切適當作為，必將陪伴陳隆翔走完全程，贏回公理與正義。

全案起於，監察院於民國108年5月14日彈劾陳隆翔，認定他在彰化地檢署任內偵辦曲棍球協會人員涉嫌侵占公款案，嚴重違反辦案程序，移送懲戒。

司法院職務法庭（後改制為懲戒法院職務法庭）認為，監察院彈劾後又函送調查報告併案審理，但調查報告移送程序違背規定，無從併案審理。

職務法庭認為，本件僅應審究陳隆翔有無如彈劾案文所指，於緩起訴處分書漏未論斷偽造印章、印文、署押，及漏未論斷侵占與盜用公印文等犯罪事實，導致應沒收或應發還彰化縣政府之物，卻以發還被告結案。

職務法庭審理後認為，陳隆翔沒有認事用法明顯重大違誤、嚴重違反辦案程序，或違反檢察官倫理規範等情事，109年6月30日判決不受懲戒確定。

監察院不服職務法庭判決，提起再審之訴，經懲戒法院職務法庭於110年11月間駁回確定。

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監察院昨天公告，監察委員高涌誠、林郁容就台中地檢署檢察官陳隆翔，於彰檢任內偵辦曲棍球協會人員涉嫌侵占公款案，僅憑被告自白即結案，未待彰化縣政府回覆即諭知給予緩起訴，嚴重違反辦案程序規定，違法失職情事明確，情節重大，提案彈劾，經審查決定彈劾成立。

彈劾案文指出，懲戒機關於前案歷次判決，都認為調查報告不符監察法規定要件而不予併案審理。據此，為善盡憲法賦予監察院的監察職責，就本案懲戒機關不予併案審理部分，再依法提出彈劾，以澄清吏治、整飭官箴，並無牴觸應受懲戒之同一行為不受二次懲戒的規定。（編輯：張銘坤）1110507