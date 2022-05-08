10人前往十文溪溯溪 1男失足跌落身亡

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一行10人的溯溪團8日到台中市和平區八仙山的十文溪溯溪，其中1名男子不慎跌落邊坡，消防人員到場用擔架將人抬下山送醫，急救後宣告不治。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年5月8日

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（中央社記者趙麗妍台中8日電）24歲蔡姓男子等一行10人的溯溪團，今天前往台中市和平區八仙山的十文溪溯溪，蔡男疑不慎跌落20公尺高度的邊坡，消防人員接觸已無生命跡象，送醫不治。

台中市政府消防局今天下午2時接獲民眾通報，在和平區八仙山的佳保溪與十文溪匯流處，往十文溪方向約260公尺處，有民眾溯溪時，不慎跌落邊坡20公尺處，立刻派員前往搶救。

消防人員指出，到場時男子已被同行友人自溪水撈起，當場已無生命跡象，友人立刻對男子實施急救，消防人員到場用擔架將人抬下山，救護車將他送醫。

男子到院時已無呼吸心跳，經院方搶救後，宣告不治。警方初步了解，男子等10人昨天到八仙山，今天前往十文溪溯溪，但一行人並非自八仙山森林遊樂區的入口進到該河域，後續調查釐清事發原因。（編輯：黃世雅）1110508