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軍人涉向同袍購槍彈射殺前女友 嘉院判無期徒刑

2022/5/10 18:32
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（中央社記者黃國芳嘉義市10日電）新北市義務役軍人梁偉強被控去年6月間攜帶向軍中同袍購買的槍枝南下嘉義縣找王姓前女友，僅因故對王女心生不滿，竟近距離槍殺王女致命，嘉義地院判處無期徒刑，可上訴。

嘉義地方法院法官兼發言人洪裕翔今天告訴中央社記者，涉及殺人罪嫌的梁偉強於昨天宣判，判處無期徒刑，並依法宣告褫奪公權終身，同時裁定自5月12日起延長羈押2個月。

據嘉義地方法院判決書，梁偉強與王女有同居關係，梁男僅因故對王女心生不滿，為殺害王女，非法購買非制式手槍、子彈，於去年6月間南下嘉義縣向王女索討金錢、物品及質問是否仍與前男友在一起時，因遭王女及其前男友激怒，竟在他人在場的場合，近距離開槍殺害王女。

判決書指出，梁偉強案發後，深表後悔，願意接受法律制裁，羈押期間多次出現自殺意念，認為死亡是逃避問題及解決問題的行為，並於去年9月曾請看守所其他收容人協助將其掐死但遭拒絕。至今尚未賠償王女家人損害；羈押期間書寫經文希望迴向給王女遭到拒絕。

梁偉強經醫院鑑定罹患邊緣性人格障礙症，容易因情感與衝動控制問題，產生極端、衝動的行為模式，導致其辨識能力降低，辯護人請求法官依刑法第19條第2項規定減輕其刑。

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法官認為梁偉強於案發過程接洽購買槍枝、盤算交往過程中的開銷、與王女相約時間地點均無礙，因此整體判斷，就認知準則上，梁偉強清楚知道購買槍枝、持槍殺人為違法行為，應未因精神障礙或心智缺陷導致其行為違法有明顯減損的情形。

判決書提及，雖然王女家人請求法官判處梁偉強死刑，而梁偉強於開庭時也表示希望判處死刑，但法官認為對梁偉強量處無期徒刑，已足收懲儆之效，梁偉強所為尚無剝奪其生命，使其與社會永久隔離的必要，因此判處無期徒刑，並宣告褫奪公權終身。（編輯：張雅淨）1110510

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