涉凌虐2歲女兒致死 母二審改判11年6月

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（中央社記者蕭博文台北11日電）桃園廖姓女子涉嫌以吹風機燙頭皮、罰站到凌晨及毆打等方式凌虐未滿2歲的女兒致死，一審判刑12年半；案經上訴，二審高院今天撤銷原判決，改判刑11年6月。仍可上訴。

台灣高等法院新聞資料指出，撤銷原判決的主要理由在於，一審判決認定廖女曾於109年8月19日晚間毆打女兒，但二審認為，女童在此之前即出現對玩具、玩伴沒興趣的異狀，且體力減弱、步伐不穩。

二審認為，女童先前已受有顱內出血傷勢，因此無法排除腦傷導致肢體癱軟、失去意識的可能性，本案並無其他證據證明廖女於109年8月19日有毆打女童犯行，因此撤銷改判。

高院指出，合議庭審酌廖女將照顧雙胞胎的疲累、怨懟情緒轉嫁給女童，使女童飽受凌虐，考量廖女照顧兒女承受壓力，但並非無法尋求協助，犯行無從合理化，且廖女始終否認犯行，依對未滿18歲之人施以凌虐，因而致人於死罪，判處有期徒刑11年6月。

全案起於，廖姓女子107年10月間產下龍鳳胎，涉嫌自109年6月起，多次毆打當時不到2歲的女兒，導致女兒左前臂骨折；廖女還三度命女兒自深夜11時罰站至翌日凌晨4時，另以吹風機燙傷女兒頭皮。

109年8月間，廖女不滿女兒不配合換尿布，徒手推倒女兒，導致女兒仰躺倒地，頭部撞擊磁磚地面而顱內出血卻未送醫，導致女兒於同年9月10日身亡。

一審桃園地方法院判處廖姓女子有期徒刑12年6月，案經上訴，二審由台灣高等法院審理；廖女仍否認凌虐孩子致死，只是管教比較嚴格，出發點是為了女兒好。

辯護人提出廖女在109年7月至8月期間，臉書多個影片主張，部分是廖女丈夫拍的，影片中可見廖女與孩子互動很好，沒有凌虐的動機及犯意；案發前廖女的妹妹快要結婚，約定好由龍鳳胎當花童，廖女不可能故意拿吹風機燙女兒頭皮，這是意外。

二審審理後認為廖女犯罪事證明確，今天作出二審判決。（編輯：張銘坤）1110511