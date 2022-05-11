監察院再度彈劾檢察官陳隆翔 職務法庭分案審理

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（中央社記者林長順台北11日電）監察院6日公告就曲棍球案再度彈劾檢察官陳隆翔，引發檢方反彈。懲戒法院職務法庭已完成分案，合議庭受命法官為林惠瑜，審判長為邵燕玲，陪席法官為甯馨。

監察院於民國108年5月14日認定，檢察官陳隆翔偵辦曲棍球協會人員涉嫌侵占公款案件，漏未論斷偽造印章及署押等犯罪事實，嚴重違反辦案程序，通過彈劾陳隆翔。監察院彈劾後又函送調查報告併案審理。

職務法庭審理後，認為陳隆翔沒有認事用法明顯重大違誤、嚴重違反辦案程序，或違反檢察官倫理規範等情事，109年6月30日判決不受懲戒確定。另外，監察院調查報告移送程序違背規定，無從併案審理。

監察院不服職務法庭判決，提起再審之訴，職務法庭於110年3月23日判決駁回，監察院就再審判決又提上訴。職務法庭於去年11月16日駁回上訴確定。

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監察院6日公告，監察委員高涌誠、林郁容就陳隆翔偵辦曲棍球協會人員涉嫌侵占公款案，僅憑被告自白即結案，未待彰化縣政府回覆即諭知給予緩起訴，嚴重違反辦案程序規定，違法失職情事明確，情節重大，提案彈劾成立，移送職務法庭審理。

職務法庭日前完成分案，今天公布合議庭成員，包括受命法官林惠瑜，審判長邵燕玲，陪席法官甯馨，參審員分別為台灣大學外國語文學系教授兼人口與性別中心主任葉德蘭及中央研究院分子生物研究所副研究員李英惠。（編輯：張銘坤）1110511