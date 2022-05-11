狠父聯手乾兒虐3歲親兒致死 只因嫌惡尿床又調皮

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（中央社記者李卉婷屏東縣11日電）屏東王姓男子嫌惡3歲兒子尿床又調皮，竟與許姓乾兒子持木棍毆打、用老虎鉗夾生殖器，導致男童死亡，屏東地院一審依家暴傷害致死罪，各判14年6月及10年6月，可上訴。

判決書指出，王男與3歲兒子住在屏東縣萬丹鄉，許姓乾兒子帶著妻子前往同住。王男與許男因認為男童尿床又調皮，在民國110年3月1日至13日間，陸續以木棍、徒手掐捏方式傷害男童。

許男甚至假藉神明附身，抓著男童的手浸入滾燙的熱水，並持老虎鉗夾男童生殖器，導致男童下巴、陰莖、臀部、腹部等31處傷害；男童昏迷後，緊急送往高雄長庚紀念醫院急救，男童最終因頭部創傷併右側硬腦膜下腔血腫而中樞衰竭死亡。

法官認為，王男為男童生父，應屬幼兒期間重要依賴對象，應盡其所能維護安全及身心健康，同住的許男為男童乾哥哥，2人竟因男童尿床或調皮而加以凌虐，造成無法挽回後果。

審理過程中，王男犯後始終否認犯行，將責任推委給許男，審酌後判決王男14年6月徒刑、許男10年6月。（編輯：陳仁華）1110511