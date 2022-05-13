絕版仿賽機車停路邊 2男覬覦零件行竊遭查獲

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苗栗縣有民眾停放路邊的一輛絕版仿賽機車2月間遭竊，警方接獲報案後立即展開調查，發現2名竊嫌因擁有同款、已停產機車故障，覬覦零件才下手行竊，全案依竊盜罪嫌移送法辦。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 111年5月13日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）苗栗縣有民眾停放路邊的1輛絕版仿賽機車2月間遭竊，警方偵辦多時，查出2名竊嫌因擁有同款已停產的機車故障，覬覦零件才下手行竊，全案依竊盜罪嫌移送法辦。

苗栗縣警察局苗栗分局今天發布新聞稿指出，鶴岡派出所2月底接獲被害車主報案指稱，停放在路邊的光陽牌酷龍仿賽機車遭人竊走，失竊車輛為台灣推出的輕型打檔摩托車，外型接近大型重機車，頗受年輕族群青睞，且該車款已停產絕版，極具紀念價值。

警方表示，遭竊車輛雖為普通重型機車，但外觀及操作方式與大型重型機車無異，是沒有大型重型機車駕照騎士，感受大重機駕馭的風靡車種，然因於2018年停產，市面上已少有零件可以購買。

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員警接獲報案後，立即以失竊地點為中心，向外擴大查訪，半個月後，在公館鄉大坑山區查獲徐姓主嫌（48歲），並起出失竊機車；日前再查獲另一名賴姓共犯（47歲），全案宣告偵破，並依竊盜罪嫌移送法辦。

警方調查，竊嫌有同款車輛故障，因缺少零件維修不易，發現路旁停有相同車種車輛，遂心生歹念下手行竊，經員警偵辦查獲後，遭竊機車已物歸原主。（編輯：張銘坤）1110513