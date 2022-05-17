妻子夥同男友殺夫焚屍 一審2人皆判無期徒刑

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（中央社記者蘇木春台中17日電）台中市姚姓女子夥同陳姓男友，去年5月間將袁姓丈夫殺害後焚屍，並將骨骸棄置新竹縣山區。台中地方法院審理後，今天依殺人罪判處2人無期徒刑、褫奪公權終身。全案可上訴。

依據檢方先前的起訴書，34歲姚女與袁男為夫妻，2人育有1女，但雙方感情不睦，且袁男發現姚女與26歲陳男外遇，因而提告求償，姚女便與陳男密謀殺害袁男。

民國110年5月9日上午，姚女與袁男相約帶女兒，前往苗栗縣一家渡假村旅遊慶祝母親節，陳男事先準備摻有安眠藥的咖啡交給姚女，陳男則在渡假村停車場內等待。

袁男喝下咖啡昏迷後，陳男立即前往會合，將袁男攙扶上車，載姚女等人前往陳男位於新竹縣橫山鄉的住處，由陳男以棍棒揮擊袁男頭部致死。

當晚陳男與姚女以汽油焚燒袁男遺體，最後以米袋裝放袁男屍骨，棄置在附近的水溝中。姚女等人事後盜領袁男存款新台幣6萬餘元，並變賣袁男的自小客車得手2萬6000元。

案經袁男弟弟聯繫袁男未果報案，檢警查出姚女與陳男涉有重嫌，將2人逮捕到案，偵辦後依殺人、侵害屍體、詐欺與偽造文書等罪嫌將姚女等2人起訴。

台中地院審理後，今天上午宣判，姚女與陳男殺人部分判處無期徒刑、褫奪公權終身，侵害屍體罪判姚女1年4月、陳男1年2月徒刑，盜領的偽造文書部分判姚女4月、陳男3月，得易科罰金。（編輯：陳仁華）1110517