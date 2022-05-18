北市警查獲槍毒犯嫌 現場驚見快篩陽試劑

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台北市警方日前溯源追查毒品案時發現，涉案的22歲游男及26歲吳男竟還在臉書發表試槍影片，警方10日到新北市搜索時人贓俱獲，過程發現有犯嫌曾快篩陽性未就醫，所幸現場人員再快篩都呈陰性。圖為槍枝證物。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年5月18日

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（中央社記者黃麗芸台北18日電）北市警溯源追查毒品案時發現，涉案的22歲游男及26歲吳男竟還在臉書發表試槍影片，警方10日到新北市搜索時人贓俱獲，過程發現有犯嫌曾快篩陽性未就醫，幸現場再快篩都呈陰性。

台北市警察局北投分局偵查隊長高玉松今天表示，日前偵辦毒品溯源案時發現，22歲游男及26歲吳男兩嫌有長期吸食毒品習性且擁槍自重，甚至囂張在臉書發表其試槍影片，立即成立專案小組跟監、蒐證，並向新北地院聲請搜索票。

專案小組歷經數月跟蒐，見時機成熟於5月10日持搜索票到游男位於新北市樹林區的住處執行搜索，當場查獲改造手槍1枝、改造手槍零件1組、子彈54顆、氣動手槍2支、氣動步槍1支、道具彈37顆、毒品咖啡包99包（總毛重446.5公克）和安非他命吸食器2組等證物。

由於警方搜索現場時發現有呈陽性的快篩試劑，當場詢問竟有犯嫌曾快篩陽性卻未就醫，現場員警立即著全套防護設備（防護衣、護目鏡、手套）繼續偵辦。

同時，對游男、吳男和朱女等3嫌及關係人李女實施快篩，結果這兩對情侶都是陰性，但警方仍不敢大意，此案偵辦人員及相關犯嫌全程都穿著相關防護設備。

雖犯嫌辯稱槍枝是朋友寄放，但全案詢後仍將3嫌分別依涉違反槍砲彈藥刀械管制條例和毒品危害防制條例等罪移送新北地檢署偵辦，其中游男以新台幣5萬元交保、吳男限制住居、朱女飭回。（編輯：李亨山）1110518