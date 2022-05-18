中華民國領域外犯不適用刑法之罪 大法庭：不受理

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（中央社記者蕭博文台北18日電）最高法院刑事大法庭今天作出裁定，中華民國人民被訴在中華民國領域外（含香港與澳門）涉犯刑法第5條至第7條以外之罪，而無中華民國刑法之適用時，法院應諭知不受理。

刑法第5條規定，凡在中華民國領域外犯內亂、外患、海盜等罪，適用刑法；第6條則規定，中華民國公務員在中華民國領域外犯瀆職、脫逃等罪，適用之；第7條規定，中華民國人民在中華民國領域外犯前2條以外之罪，而其最輕本刑為3年以上有期徒刑者，適用之。

全案起於，蘇姓男子得知高姓男子因案逃亡泰國擔心返台遭羈押，與共同正犯向高男佯稱熟識警察、司法人員，可安排返台歸案而不被羈押，詐得4萬美元。

一審台南地方法院依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處蘇男有期徒刑1年10月；案經上訴，二審由台灣高等法院台南分院審理，改判蘇男2年徒刑。

案經最高法院發回，台南高分院更一審認為，犯罪行為地不在台灣，且蘇男所犯罪名及法定最輕本刑均不符刑法第5條至第7條得適用刑法的規定，以無審判權為由，改判公訴不受理。

檢察官不服更一審判決，認為應該判無罪，提起上訴。承辦的最高法院刑事第5庭擬採不受理說，但最高法院先前裁判有不受理說、無罪說，經徵詢程序後仍有刑事第2庭認為應採無罪說，因此提案至刑事大法庭；爭點在於，在這種情形下，法院應以行為不罰為無罪判決，或是無審判權而為不受理判決。

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刑事大法庭今天宣示裁定指出，刑法第5條於105年12月2日修正施行，就「本法於凡在中華民國領域外犯下列各罪者，適用之」部分增列加重詐欺罪；因此，中華民國人民被訴在中華民國領域外（含香港與澳門）涉犯加重詐欺罪，若行為時是在105年12月2日前，依刑法規定，應適用修正前的規定，而無刑法適用。

裁定指出，既無中華民國刑法的適用，不為中華民國刑罰權所及，中華民國司法機關即無從追訴、審判。在偵查中檢察官應依刑事訴訟法規定，為不起訴處分；若經起訴，法院應依同法規定，諭知不受理判決，而非為無罪判決。（編輯：李錫璋）1110518