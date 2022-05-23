國1頭份路段貨櫃車火燒車 滿載泡麵報廢

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苗栗縣消防局指出，23日清晨5時許接獲通報，國道1號南下路段接近頭份交流道附近發生火燒車事件，隨即派遣頭份分隊人車前往搶救，抵達現場看到一輛貨櫃車已經全面燃燒。（國道警方提供）中央社記者管瑞平傳真 111年5月23日

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（中央社記者管瑞平苗栗23日電）一輛貨櫃車今天清晨行經國道1號頭份路段，後輪爆胎引發火舌，整個貨櫃燒成一團火球，貨櫃內滿載的泡麵付之一炬，所幸消防隊員趕往撲滅火勢，沒有人員傷亡。

苗栗縣消防局指出，清晨5時許接獲通報，國道1號南下路段接近頭份交流道附近傳出火燒車事件，隨即派遣頭份分隊人車前往搶救，抵達現場看到一輛貨櫃車已經全面燃燒。

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消防隊員立即拉出水線灌救，但貨櫃車內滿載泡麵乾料，火勢迅速蔓延，並在貨櫃內悶燒，消防隊員一邊滅火降溫、一邊利用長鉤，將袋裝的泡麵拉出車外，直至8時許完全撲滅火勢。

國道公路警察局第2大隊透過文字說明，貨櫃車行經國道1號南下111公里處頭份路段，駕駛發現左後輪突然爆胎，急忙控制車輛滑行至路肩，沒過幾分鐘就起火燃燒，所幸沒有人員傷亡，詳細肇事原因正調查處理中。（編輯：方沛清）1110523