菸品走私案境管期滿恐延長 吳宗憲張恒嘉沒意見

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（中央社記者劉世怡台北23日電）前國安局人員吳宗憲、張恒嘉涉菸品走私案，一審各遭判刑10年4月、10年2月；案經上訴，高院今天考量限制出境期限將屆滿，召開訊問庭，2人稱對延長限制出境沒有意見。

台灣高等法院去年9月間裁定指出，吳宗憲、張恒嘉經一審判處重刑，可見犯罪嫌疑重大，有相當理由足認有逃亡之虞，且本案被告眾多、卷證繁雜，並考量2人所涉漏稅物品標的數量、金額甚鉅，犯罪情節非輕，裁定自去年10月3日起限制出境、出海8個月。2人限制出境、出海期限將於今年6月2日屆滿。

二審台灣高等法院今天召開訊問庭，吳宗憲、張恒嘉對是否延長限制出境、出海均稱沒有意見，檢察官則主張2人有逃亡之虞，仍有繼續境管必要。

吳宗憲辯護人在庭上表示，希望法官妥速審判，本案是「政治案件」，事實和法律適用都很清楚，希望法官獨立審判。

台北地檢署起訴指出，總統於民國108年7月出訪前，時任國安局人員、總統府侍衛室的吳宗憲代侍衛室各單位人員向華航預購9200條免稅菸品。

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專機返國當天，時任總統府侍衛室的張恒嘉指示華航人員將5個行李櫃拖至B9國賓門附近，由吳宗憲收貨。吳宗憲及侍衛室駕駛將預購的9200條及機上購買的597條菸品搬上公務貨車駛出C3管制門課稅點，被當場查獲，總計逃漏菸酒稅、健康捐及營業稅共新台幣818萬9639元。

一審的台北地方法院宣判，依貪污治罪條例以公用運輸工具裝運漏稅物品罪判吳宗憲10年4月、張恒嘉10年2月徒刑；華航前副總經理邱彰信等4人，分別被認定違反稅捐稽徵法逃漏稅捐罪及貪污治罪條例以公用運輸工具裝運漏稅物品罪的幫助犯，遭判2年至5年4月不等刑期。案經上訴，二審由台灣高等法院審理中。（編輯：李亨山）1110523