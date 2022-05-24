農田水利會改制釋憲案 憲法法庭邀兩造言詞辯論

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（中央社記者林長順台北24日電）農田水利會改制為公務機關，包括中國國民黨籍立委費鴻泰等38人認為農田水利會改制有違憲之虞，聲請釋憲，憲法法庭今天上午邀請兩造進行言詞辯論。

立法院於民國109年7月間三讀通過農田水利法，並於同年10月1日施行，全國17個農田水利會納入行政院農業委員會農田水利署成為17個管理處；農田水利會資產及負債，依法由國家概括承受。

費鴻泰等38人認為農田水利法部分條文有違憲之虞，去年3月間向大法官聲請釋憲。憲法訴訟法新制於今年1月間上路後，改由憲法法庭審理。

憲法法庭今天進行言詞辯論，邀請聲請人國民黨籍立委翁重鈞、林文瑞、謝衣鳳，關係機關行政院政務委員張景森、農委會農田水利署署長蔡昇甫、訴訟代理人及專家學者到場陳述意見。

聲請人主張，行政院依農田水利法第1條、第23條第1項及第5項、第34條第2項的規定，將農田水利會的公法人地位改制為農田水利署，違反憲法法律明確性、法律保留、權力分立、信賴保護及法律不溯及既往等原則，並限制或剝奪原有會員本於憲法第14條所保障的結社自由權。

聲請人認為，農田水利法第18條第3項等規定，違反憲法第15條財產權保障，以及憲法第23條組織法律保留原則、憲法增修條文第3條第3項及第4項規定。

行政院指出，農田水利會原作為協助履行國家任務的公法人，其制度非基於憲法的創設或保障，僅法律所設計的一種國家間接行政模式。農田水利會的組織與自治屬於「功能自治」概念，既不受憲法上地方自治所保障，也不適用「制度性保障」。

行政院認為，農田水利會既非憲法本身的創設，更不是源自人民基本權利的制度，與憲法關聯性甚低，此案關於農田水利組織的改制基礎、方式及過程，均無違憲。

農委會表示，原農田水利會因內部財政與會務長年遺留的問題等因素，已不能有效發揮制度的功能，將其轉型為公務機關，顯然是國家基於憲法風險控管與保護義務刻不容緩的首要任務，有其改制的正當性、必要性與急迫性。

言詞辯論歷時約2小時左右，憲法法庭審判長許宗力中午12時許宣示言詞辯論終結，並將再指定宣示判決期日。（編輯：戴光育）1110524