西門町大樓傳槍響 北市警速逮萬國幫大哥等8嫌到案

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（中央社記者黃麗芸台北25日電）台北市西門町1棟大樓19日凌晨驚傳槍響，警方今天迅速逮兩嫌追查犯案動機，疑為萬國幫洪姓大哥等人不滿對門棋牌社人員頻繁進出而砸門、開槍，隨後共逮8嫌依法送辦。

台北市警察局刑事警察大隊偵八隊長薛先得今晚對外表示，日前獲報台北市萬華區漢口街2段一處大樓19日凌晨1時許發生槍擊案，且歹徒犯案後隨即逃逸。

由於涉案對象疑因幫派利益糾葛犯案，市刑大立即和市警局萬華分局共組專案小組調查，並報請台北地檢署指揮偵辦。

經調閱相關資料過濾分析與行動蒐證，發現西門町萬國幫54歲洪姓大哥涉嫌糾眾施暴和槍擊等情事，立即於今天持搜索票和拘票到雙北市執行拘搜行動，陸續查獲主嫌洪男、開槍犯嫌20歲蘇男及同案共犯王男等3人，以及現場助勢幫眾3人，共計8人到案。

現場並查扣手槍1枝、未擊發子彈2顆及涉案行動電話等不法證物。

犯嫌等人到案辯稱，是因不滿大樓據點的對面棋牌社經常有多人頻繁進出擾民，加上雙方先前已有嫌隙，所以才開槍洩憤。

由於雙方均為萬國幫成員據點，警方不排除是內部糾紛所致，將持續追查，全案詢後將8嫌依涉組織犯罪、槍砲、毀損、恐嚇等罪移送北檢偵辦。（編輯：張銘坤）1110525