監聽期中報告逾期 大法庭：證據能力由法官認定

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（中央社記者蕭博文台北25日電）最高法院刑事大法庭今天裁定，監聽期中報告應於法定期限內送到法院，而非單純作成；若執行機關已製作期中報告，但逾期提報至法院，所得資料有無證據能力，由法官依法認定。

全案起於，林姓男子涉嫌販賣第一級毒品海洛因，警方對他實施通訊監察；核發通訊監察書的法官命警方於民國108年1月24日前提出報告，但警方同年月25日才將報告送達法院。

一審桃園地方法院認為警方未遵期報告，違反通訊保障及監察法期中報告義務，但警方同年1月11日至1月24日監聽取得的內容，因程序無違法，有證據能力，以此為補強證據，依販賣第一級毒品罪判處林男18年徒刑。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，維持原判；案經上訴最高法院，承辦庭認為，本案有兩項法律問題存有見解歧異，因此提案刑事大法庭，由大法庭於今天做出裁定。

最高法院新聞稿指出，本案法律爭議有2項；首先，通保法第5條第4項規定，執行機關應於監聽期間，每15日至少作成1次以上報告書，或依法官命令提出報告。若執行機關於15日內或法官指定期日前製作報告書，但陳報至法院時已超過15日或法官指定期日，是否違規；此外，執行機關違反通保法第5條第4項的期中報告義務，監聽所取得的內容有無證據能力。

大法庭認為，「作成」應指「作成後提出」，而非單純作成，因此執行機關的期中報告書陳報至法院時，如已逾15日的法定期限或法官指定期日，均屬違反通保法期中報告義務的規定。

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但大法庭裁定指出，期中報告義務並非針對「通訊監察書核發」合法性所設的中間審查制度，自不得以執行機關違反期中報告義務為由，否定期限前監聽所得資料的證據能力；因此，執行機關雖違反期中報告義務，但其期限前監聽所得資料，仍有證據能力。

針對違反期中報告義務後至監察屆滿前所得資料，大法庭認為，若執行機關完全未製作期中報告書，監聽所得不得作為證據；若執行機關已製作報告，僅逾期陳報至法院，期限後監聽所得資料證據能力有無，應依法審酌人權保障及公共利益之均衡維護後認定。（編輯：張銘坤）1110525