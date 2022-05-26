男工程師搭北捷頻露鳥 遭捷警查獲送辦

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（中央社記者黃麗芸台北26日電）北市1名35歲詹姓男工程師4月搭乘捷運板南線時，竟於10分鐘內連續自南港展覽館站手扶梯和車廂陸續分別對3女露鳥猥褻，捷警獲報後調閱監視器循線查獲，依涉妨害風化罪送辦。

台北市警察局捷運警察隊刑事組長宋俊良今天對外表示，4月底接獲1名女乘客報案，指搭乘台北捷運坐在椅上休息時，不經意抬頭卻驚見有名男子站前面並露出下體私密部位。

捷警隊立即調閱案發沿線監視器畫面追查，結果發現涉案男子行徑相當大膽囂張，案發當天的10分鐘內竟接連對3女犯案，他首先4月29日上午9時27分於捷運南港展覽館站手扶梯緊跟1名女乘客身後，步行途中疑露出下體做猥褻不雅動作。

隨後，涉案男子在同日上午9時37分於捷運板南線往忠孝新生站車廂內，又連續對兩女做同樣犯行，其中1女驚覺後立即斥責並離開座位。

捷警循線查獲犯嫌為從事科技業工程師的35歲詹男，研判他是為尋找刺激才犯案，全案依涉妨害風化罪送辦。

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不料捷警隊5月初又接獲類似乘客報案，稱有男子在車廂內公然做出猥褻不雅動作，經比對影像偵查後，查獲犯嫌為35歲吳男，詢後同樣依涉妨害風化罪法辦。

根據捷警隊統計資料顯示，今年迄今在捷運系統內發生妨害風化案件計3件，依刑法第234條規定，意圖供人觀覽，公然為猥褻行為者，處1年以下有期徒刑、拘役或新台幣9000元以下罰金，呼籲勿以身試法。（編輯：李亨山）1110526