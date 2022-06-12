男搭捷運未戴好口罩還放音樂擾人 遭捷警壓制送辦

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（中央社記者黃麗芸台北12日電）43歲林姓男子昨晚要從北捷市政府站搭車時，因未配戴好口罩被捷運站防疫人員勸導，他竟強行上車還用音響大聲播放音樂擾人，捷警隊獲報後於西門站將他帶下車並依法送辦。

台北市警察局捷運警察隊分隊長羅俊民今天對外表示，昨晚9時許有名林姓男子進入台北捷運市政府站時未佩戴好口罩（僅遮住嘴部），經北捷公司閘門防疫人員發現後趨前勸導，但林男仍不聽勸導後上車。

防疫人員隨即通報北捷忠孝敦化站長、保全與忠孝復興副段長上車勸導，眾人勸導無效後便通報捷警到場處置。

捷警隊昨晚9時24分許獲報後，立即派線上員警上車前往攔截林男，第一分隊員警劉吳德、邱翔義在台北站上車後，便見林男自行攜帶童軍椅並坐在列車門口處，明顯妨害其他旅客進出，且其口罩仍僅遮住嘴部，未完整覆蓋口鼻，還用音響大聲播放音樂，失序行為嚴重。

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隨後站務人員向林男表示，因其已違反大眾捷運法將拒絕運送，劉吳德、邱翔義也請林男立即下車離站，但他不願配合下車還向警方咆哮，兩警隨後於西門站強行將林男帶下車，因他不斷強烈肢體反抗，警方隨即實施壓制並依警察職權行使法實施保護管束。

此外，針對未完整佩戴口罩一事，林男辯稱是因為自己需要呼吸空氣，全案由北捷公司依傳染病防治法函送主管機關裁罰。（編輯：張銘坤）1110612