涉造假詐領績效獎金 軍備局少將一審獲判無罪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤新北26日電）時任國防部軍備局生產製造中心主任朱姓少將涉指示屬下作假帳，詐領2788萬餘元獎金。新北地院今天判決朱男無罪，同案2名軍士官各判刑1年、均緩刑，1名上校軍官無罪。可上訴。

檢調調查，軍備局生產製造中心202兵工廠負責國軍各式火砲、彈藥及保修零件的生產與研發，國軍雲豹等甲車配置的自動滅火系統，原向民間廠商招標採購，但成本過高。由朱男督導「甲車自動滅火系統」的開發自製案，藉以降低採購成本。

根據新北地方法院判決書，民國104年間，202兵工廠賸餘不如預期，朱男擔心影響全廠獎金發放，他涉嫌指示王姓上校、帥姓上校、林姓士官長等部屬作假帳，以自製甲車自動滅火系統名義，造假交運35套滅火系統，以此納入決算虛增賸餘。

此假帳因而虛增新台幣4000多萬元賸餘，達成當年度發獎金門檻，藉此詐領軍備局當年度獎金的2788萬餘元，朱男等人也因此分得獎金。

合議庭認為，朱男指示部屬降低成本，以增加賸餘，提高績效獎金額度，符合追求最佳盈餘暨激勵員工潛能的本旨及規定，尚難認他有為「他人」或「自己」不法所有意圖。

新北地院今天判決朱男無罪，同案2名軍士官被依行使公務員登載不實公文書罪，各判刑1年，均緩刑2年；帥姓上校無罪。（編輯：戴光育）1110526