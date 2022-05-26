宜蘭頭城土石流掩路面 警方冒雨維護交通

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省道台2線頭城鎮濱海路7段26日疑因大雨，導致當地山坡發生土石流，掩蓋省道路面，轄區員警獲報前往指揮交通，並通知工務單位到場清運，初步調查無人受困或傷亡。（警方提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年5月26日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣26日電）宜蘭警方今天表示，台2線頭城鎮濱海路7段疑因大雨，導致當地山坡發生土石流，之後掩蓋路面，轄區員警獲報後，立即冒雨前往指揮交通，通知工務單位到場清運。

宜蘭縣政府警察局礁溪分局表示，下午4時許獲報，轄區頭城鎮濱海路7段發生土石流並掩蓋路面，影響民宅出入及往來車輛通行之後，立即派員冒雨前往指揮交通，並通知工務單位到場清運，初步調查無人受困或傷亡。

頭城鎮石城里長沈榮華告訴中央社記者，這起事件疑因山側的排水涵管堵塞造成。

公路總局第四區養護工程處表示，經了解，當地工程處所屬的排水系統都正常，疑因附近其他單位的集水井堵塞，已協助清理。傍晚後，當地雨勢已緩和。（編輯：張銘坤）1110526