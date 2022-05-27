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誤信酒後騎乘電動自行車不算酒駕 台南女子遭送辦

2022/5/27 11:03
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（中央社記者張榮祥台南27日電）台南市蕭姓女子誤信坊間傳言騎乘電動自行車不算酒駕，今天凌晨酒後騎電動自行車返家時遭警方攔查，蕭女竟說「我又沒騎機車」，結果遭送辦。

台南市警局第二分局警員告訴中央社記者，蕭姓女子今天凌晨和數名好友在台南市中西區炭烤店聚餐，飲用多瓶啤酒後，騎乘電動自行車返家，途中搖搖晃晃又違規紅燈右轉，遭警方攔查。

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警員聞到蕭女身上濃厚酒味後施以酒測，酒測值0.53毫克，警方告知蕭女涉及公共危險罪嫌並宣讀權利時，蕭女竟說「我又沒有騎機車」、「大家都說騎乘電動自行車不算酒駕」，但警方告知相關法律規定後，蕭女愣在原地，警方隨後依法送辦，蕭女將面對3年以下有期徒刑、得併科新台幣30萬元以下罰金。

警方表示，坊間盛行電動自行車，也流傳騎乘電動自行車不算酒駕、警方不會攔查、可拒絕警方酒測等謠言，其實「道路交通管理處罰條例」已於今年5月4日修正公布，民眾切勿酒後騎乘電動自行車，以免觸法。（編輯：張芷瑄）1110527

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