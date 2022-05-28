黃捷宣傳布條照片兩度遭毀損 婦人稱心情不佳犯案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄市鳳山警分局日前接獲無黨籍高雄市議員黃捷服務處報案，指吊掛在鳳山火車站的黃捷宣傳布條照片，雙眼處遭人割破毀損，警方調查鎖定涉案傅姓婦人；不料23日又獲報瑞興路宣傳布條也遭刮損，涉案犯嫌仍是傅婦，警方帶回偵訊，她供稱是心情不好才犯案。（高市鳳山警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年5月28日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄28日電）高雄無黨籍議員黃捷懸掛在鳳山火車站的布條照片雙眼處日前遭人割破，23日在瑞興路布條又遭人刮損，警方調閱監視器發現傅姓婦人涉案，她聲稱心情不好犯案，全案依毀損罪送辦。

高雄市政府警察局鳳山分局5月18日接獲黃捷服務處報案，指吊掛在鳳山火車站的布條照片雙眼遭人割破毀損，警方調閱監視器畫面鎖定涉案傅婦；不料23日又獲報瑞興路宣傳布條也有遭刮損痕跡，經連續過濾監視器畫面，發現涉案人又是傅婦。

鳳山分局今天中午發布訊息說明，警方27日下午傳喚傅婦到案，她坦承犯行，但聲稱是因近來工作不順、心情差，當天騎車路過布條時，就順手撿拾地上石頭在布條上塗鴉。

警方表示，傅婦到案後對於自身不當行為感到抱歉及後悔，全案詢後依毀損罪移送高雄地檢署偵辦。（編輯：唐聲揚）1110528