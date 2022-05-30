看不到篩檢結果又不戴好口罩 新店男子動粗遭逮

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新北市新店耕莘醫院戶外篩檢站30日發生工作人員遭攻擊事件，64歲阿姓男子疑因不滿無法看篩檢結果又被勸導配戴口罩，徒手毆打醫院專員，警方依傷害罪嫌將阿男帶回偵辦。（民眾提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年5月30日

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（中央社記者沈佩瑤新北30日電）新北市新店耕莘醫院戶外篩檢站今天發生工作人員遭攻擊事件，64歲阿姓男子疑因不滿無法看篩檢結果又被勸導配戴口罩，竟出拳毆打醫院專員，警方依傷害現行犯將阿男帶回偵辦。

新北市政府警察局新店分局今天發布簡訊表示，上午11時許獲報，新店耕莘醫院戶外篩檢站有工作人員遭攻擊。

警方趕抵初步了解，64歲阿姓男子28日到該戶外篩檢站篩檢後，欲詢問結果而在今天重返現場，29歲陳姓醫院行政專員以不符規定拒絕，他並告知阿男社篩站僅負責篩檢，結果要等通知。

警方表示，過程中，陳姓專員多次勸導阿男確實配戴口罩，阿男疑因此心生不滿而發生口角衝突，進而對陳員施暴，徒手毆打致其腹部挫傷。

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警方依傷害罪嫌將阿男帶回偵辦，另有關案發時他未確實配戴口罩情事，將函請衛生單位裁罰；至於醫療法部分，因陳員為行政人員，待醫院認定後依程序通報地檢署再行偵辦。

新北市政府衛生局表示，依照中央流行疫情指揮中心公告COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施，外出應全程配戴口罩，若不遵守相關防疫規定，經查證屬實，可依違反傳染病防治法，處新台幣3000元到1萬5000元罰鍰。（編輯：方沛清）1110530