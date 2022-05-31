台中住宅騎樓凌晨火警 20輛汽機車遭波及

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台中市南區某住宅騎樓31日凌晨發生火警，消防局獲報派員到場灌救，共計20輛汽、機車遭燃燒，並波及4戶住宅騎樓、疏散住戶7人。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真 111年5月31日

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（中央社記者蘇木春台中31日電）台中市南區某住宅騎樓今天凌晨發生火警，消防局獲報派員到場灌救，火勢撲滅後，共計20輛汽、機車遭燃燒，並波及4戶住宅騎樓、疏散住戶7人。起火原因，消防局調查釐清。

台中市政府消防局發布新聞訊息指出，今天凌晨1時59分獲報，指稱南區復興路三段某處住宅騎樓發生汽機車起火。獲報後，立即派遣16輛消防車及救護車、消防人員48人前往灌救。

消防人員表示，起火現場有多輛汽機車陷入火海，火勢於凌晨2時21分撲滅，經入屋搜索確認狀況，成功疏散救出7人，意識皆清楚，預防性送往醫院觀察。

警消初步清查，現場燃燒2部汽車、18部機車，4戶騎樓受波及，燃燒面積約20平方公尺，起火原因由消防局火調人員調查中。（編輯：戴光育）1110531