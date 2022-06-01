日本經濟犯潛逃來台 高雄藏匿套房6/7拍賣

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（中央社記者洪學廣高雄1日電）日本三協株式會社前總務課長中澤祥基掏空公款潛逃來台，洗錢後買入多間房產藏匿，他落網後法院沒收犯罪所得。其中位於高雄三民區套房6月7日將進行拍賣，底價280萬元。

高雄高分院判決指出，日本三協株式會社前總務課長中澤祥基涉掏空公司帳戶內5億4950萬元日圓後（約等於新台幣1億2638萬元）潛逃來台，他先與呂姓台籍妻子假離婚，再共同將贓款購買大量名牌包包、手錶轉售洗錢，部分犯罪所得則以呂女胞妹黃姓女子名義購入多間不動產。

全案經日本警方尋求協緝偵查起訴，高雄高分院依洗錢等罪判中澤祥基、呂女、黃女等3人2年8月至3年8月不等徒刑，並宣告沒收犯罪所得，全案經上訴最高法院遭駁回定讞。其中黃女名下三民區套房遭沒收後，法務部行政執行署高雄分署將於6月7日公開拍賣，底價新台幣280萬元。

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法務部行政執行署高雄分署今天表示，6月7日下午3時將在分署1樓舉辦123聯合拍賣會，屆時將拍賣沒收的大昌二路套房和多筆不動產與車輛、黃牌重型機車等動產。

高雄分署說明，套房位於三民區大昌二路14層大樓的第11層，主建物及陽台面積合計33.09平方公尺（約10坪），地處大昌商圈正中心，附近有正忠市場及陽明國小、正興國小、民族國中等學校，除交通便利外，採買及就學條件良好，底價280萬元。（編輯：黃世雅）1110601