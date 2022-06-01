基隆槓子寮走山事件 業者涉挖坑傾倒廢棄物遭訴

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（中央社記者王朝鈺基隆1日電）基隆槓子寮路邊坡2月間發生大面積走山，檢方調查發現工程行負責人鄭姓男子違法在土地開挖傾倒94立方公尺廢棄物，並占用堆積土石面積達327平方公尺，依廢棄物清理法起訴鄭男。

通往基隆市知名景點槓子寮砲台的槓子寮路山區，2月23日晚間6時許邊坡發生大面積坍塌，槓子寮路旁的資源回收場也跟著滑落到下方的教忠休閒公園周圍。

透過當時空拍畫面可知，山頭大範圍土石崩塌，數個貨櫃還卡在山坡上，大量土石夾雜樹木滑落至下方的教忠休閒公園，不僅衝破原本架設在籃球場周圍的鐵製圍網，幾乎半個籃球場都被土石吞沒，所幸沒有人員受傷。

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基隆地檢署起訴書指出，戰姓男子向地主游姓男子承租槓子寮路旁的資源回收場土地後，工程公司負責人鄭姓男子於民國107年間，再以每月新台幣1萬元價格，向不知情的戰男承租這塊土地。

鄭男於109年5月間先聘人將土地挖出坑洞，將承攬的94.26立方公尺營建廢棄物傾倒在坑洞內後整平，並占用土地堆積土石面積達327.7平方公尺，警方接獲檢舉，109年8月14日協同市府環保局人員前往稽查，全案才揭露，基隆地檢署偵查後，依違反廢棄物清理法起訴鄭男。（編輯：李錫璋）1110601