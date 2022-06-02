摩鐵藏針孔業者撂話 雄檢證實配偶是前檢察官

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（中央社記者洪學廣高雄2日電）吳姓夫妻投宿高雄摩鐵在房內發現針孔攝影機，網友更指業者嗆「老闆是檢察官」，別把事情鬧大。雄檢今天表示，經查證摩鐵黃姓業者丈夫確實是台南地檢署離職陳姓檢察官。

檢警調查，摩鐵黃姓女負責人在民國104年進行商業登記設立旅館，且其配偶確實是108年自台南地檢署離職的陳姓檢察官，目前仍未傳喚黃女。之後將陸續調查是否有其他公務員涉案，或涉及相關刑責。

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警方調查，吳姓夫婦5月31日晚間入住汽車旅館後，6月1日凌晨因習慣使用探測針孔攝影機APP，不料真的在電視牆螺絲孔內偵測出異常訊號。但向櫃檯人員反映後，業者僅願打8折升等房間補償，警方獲報到場確認是隱藏式攝影機，並受理夫婦控告妨害秘密罪。

不過，有網友事後更在臉書「爆料公社」發文，指控業者曾向吳姓夫婦嗆「老闆是檢察官」，希望不要把事情鬧大。業者則向警方喊冤稱，案發房間重新裝潢後已有上千人入住，懷疑是其中房客裝設。（編輯：謝雅竹）1110602