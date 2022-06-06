特斯拉男充電起衝突到案認開槍 稱BB槍丟七星潭

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（中央社記者王朝鈺宜蘭6日電）林姓男子因父親過世昨天駕駛特斯拉趕回花蓮，行經宜蘭某充電站時，要求陳姓男子讓出充電樁遭婉拒，林男持BB槍朝對方車內掃射，警方昨天到花蓮製作筆錄，林男坦承開槍，供稱槍已丟到七星潭。

根據臉書（Facebook）社團「爆料公社公開版」影片顯示，林男要求陳男降下車窗後提到「你拍我車是不是，我爸爸已經過世了，我只是跟你讓個位置而已，怎麼樣了嗎？」陳男回應「你敲我車耶，我是不是說我差1分鐘，我有事情阿」。

陳男車內1名女子也提到「你好像搞錯什麼重點了」，雙方一陣對話後，陳男提到要報警，林男隨即拿起BB槍往朝陳男車內一陣掃射後加速離去，陳男大喊「好痛喔，報警」。

林男持BB槍朝對方車內掃射。（圖取自爆料公社公開版網頁bc3ts.net）

警方調查，22歲林男因父親過世昨天駕駛特斯拉要趕回花蓮奔喪，抵達宜蘭市女中路充電站時，當時25歲陳男的車輛正在充電，林男要求陳男讓出充電樁被婉拒，雙方因而發生口角。

爭執過後陳男開車離開充電站，林男尾隨在後且逼車，2車在宜蘭市女中路、陽明六路口爭吵過程中，林男手持BB槍並搖下車窗朝陳男車內射擊，導致陳男頭部、手部及背部受傷，車門也遭毀損，陳男就醫後，昨天中午12時10分至派出所報案。

衝突事件經媒體報導後，林男也被網友肉搜出與2名女子一同交車照片，事發後還與友人在花蓮聚餐。

宜蘭警方從車牌循線找到林男，由於林男家中正在治喪，昨天相約在花蓮縣警察局新城分局北埔派出所製作筆錄。

林男坦承犯行，供稱犯案的BB槍是在生存遊戲店購買，看到各媒體報導自己的新聞後，已將BB槍丟到七星潭。



警方帶著林男確認丟槍地點。警詢後，警方將林男依傷害、毀損、恐嚇及強制等罪嫌函送偵辦。（編輯：戴光育）1110606