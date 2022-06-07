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天雨路滑自撞起火 駕駛背部燒燙傷救治中

2022/6/7 11:22（6/7 11:41 更新）
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韓姓男子結束屏東菜市場的工作，7日清晨開車返回台東途中，行經屏東枋寮鄉路段，疑因爆胎且天雨路滑自撞，車輛起火燃燒，警消獲報趕往佈水線馳援。（屏東縣消防局提供）中央社記者李卉婷傳真 111年6月7日
韓姓男子結束屏東菜市場的工作，7日清晨開車返回台東途中，行經屏東枋寮鄉路段，疑因爆胎且天雨路滑自撞，車輛起火燃燒，警消獲報趕往佈水線馳援。（屏東縣消防局提供）中央社記者李卉婷傳真 111年6月7日
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（中央社記者李卉婷屏東縣7日電）梅雨鋒面靠近，屏東清晨就下起大雨，韓姓男子結束屏東菜市場的工作，開車返回台東途中，行經屏東枋寮鄉路段，疑因爆胎且天雨路滑自撞，車輛起火燃燒，韓男背部燒燙傷送醫救治。

屏東縣消防局發布訊息指出，火燒車案件發生在7日清晨5時許，家住台東大武鄉的57歲韓姓男子，到屏東東港鎮菜市場結束工作後，返回台東途中，車子突然起火燃燒，接獲報案後，緊急派員佈水線滅火，韓男背部有燒燙傷、肢體多處擦傷，送往枋寮醫院救治中。

屏東縣政府警察局枋寮分局枋寮所長陳志宇接受媒體訪問指出，事故地點發生袋台1線441.5公里處，初步調查為疑車輛爆胎，且天雨路滑，不慎撞擊路旁護欄導致車輛起火燃燒，駕駛酒測值為0，肇事原因警方正在釐清中。

陳志宇呼籲，下雨天時，駕駛人應減速慢行，避免水漂現象；另行車前應檢視車輛、油料及輪胎胎紋等狀況，減少交通事故發生。（編輯：黃世雅）1110607

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