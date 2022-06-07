嘉市蘭潭又傳溺斃案 年初以來第4起

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嘉義縣陳姓老翁7日疑心情不佳騎腳踏車到嘉義市蘭潭水庫，並走入水域中，消防人員趕往搶救，著潛水衣下水打撈，但發現老翁已無生命跡象。（民眾提供）中央社記者黃國芳傳真 111年6月7日

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（中央社記者黃國芳嘉義市7日電）嘉義縣陳姓老翁疑因心情不佳，今天騎腳踏車至嘉義市蘭潭水庫，並走入水域中，消防人員趕往搶救，老翁已無生命跡象，為今年第4起溺斃案，檢警相驗死因為溺斃，家屬無異議。

嘉義市消防局上午6時27分據報，指一名男子從蘭潭水庫三信亭附近走入水域中，立即派遣人員前往搶救，人員到場並沒發現男子浮出水面，消防人員著潛水衣下水打撈，在岸邊不遠處發現男子，但已明顯死亡，隨即拉上岸，交由員警處理。

檢警表示，今天會同法醫進行相驗，死者無外傷。這名近70歲陳姓老翁，住在嘉義縣水上鄉，近來疑因身體病痛，心情不佳，上午騎腳踏車外出也沒有告知家人。相驗後，死因為溺斃，家屬無異議。

消防局指出，蘭潭去年發生6起溺斃案，今年截至5月底發生3件，今天發生的溺斃案件為第4起。（編輯：黃世雅）1110607