竹縣消保官與3官員接受花酒招待 涉貪污遭判刑

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（中央社記者郭宣彣新竹縣8日電）竹縣消保官羅鈞盛貪圖黃姓建商的建案報酬，以職務施壓承辦公務員，還與前環保局代理局長羅仕臣、消防局副局長陳中振、前新湖地政事務所主任周明堂喝花酒，遭依貪污罪判刑。

對此，新竹縣政府今天表示，將在收到法院判決書通知後，依規定召開考績會，審議行政懲處（包括停職），以及移送懲戒相關事宜；不過，羅仕臣部分，因已調任環保署，將建議由環保署處理。

檢方起訴指出，羅鈞盛在2015年認識黃姓建商，黃男為讓新竹縣建案順利銷售，並以保證獲利方式，讓羅鈞盛投資建設公司建案，羅鈞盛獲利新台幣138萬餘元。

檢方表示，羅鈞盛為確保投資獲利，也藉由擔任消保官之便，從中施壓公務員，居間協調關說，促成黃男所要求事項，還與羅仕臣、陳中振、周明堂接受建商花酒招待。

檢方說，羅鈞盛貪圖高額報酬，長期接受酒色招待，忘記身分職責，以職務影響力充當業者「門神」，藉此謀得個人不法利益，已嚴重危害國家行政的廉潔性。

新竹地方法院審理終結，依貪污治罪條例判處羅鈞盛4年6月刑期、褫奪公權4年；羅仕臣判處1年10月、褫奪公權2年；陳中振與周明堂皆判處1年9月、褫奪公權2年。可上訴。（編輯：李錫璋）1110608