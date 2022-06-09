虎豹潭釀6死悲劇 帶隊女嚮導被依過失致死罪起訴

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（中央社記者沈如峰基隆9日電）新北市雙溪區虎豹潭去年10月因溪水暴漲釀6死悲劇。檢方今天認為，當時帶隊的蘇姓女嚮導有數次阻止憾事發生的機會，但她都未注意，依過失致死罪嫌起訴。

基隆地方檢察署發布新聞稿表示，蘇姓女嚮導為天大地方自然文化有限公司所設計的「台灣欒樹班」帶隊者。「台灣欒樹班」的活動內容主要帶領國小學生攀爬郊山等活動，收取每名學生每堂課新台幣1600元費用，每名學生可有一名家長免費陪同。

檢方調查，蘇姓女嚮導在去年10月16日下午2時許，明知當天下午天氣極可能因東北風增強有強陣雨，北部雨勢愈晚愈顯著，且當時已開始下雨，有天候不佳的明顯徵兆，仍堅持帶領一行28人參與新北市雙溪區北勢溪上游的虎豹潭步道健行及生態導覽，參加者先沿北勢溪上游方向行走，右轉通過位於北勢溪河床間的砌石階梯（梳子壩）後，再左轉繼續朝北勢溪上游行走。

檢方表示，當天下午3時30分許，北勢溪水位逐漸上漲，但蘇女仍決定帶隊繼續前行。下午4時，見雨勢滂沱、步道多處積水後，蘇女才帶領一行人自原路折返，但當時步道已大量積水，甚至須彼此協助才可涉水而過。

檢方指出，蘇女當時已可預見北勢溪上游已累積相當水量，水勢可能瞬間暴漲，河床間砌石階梯將淹沒在溪水下，但還有另一條不用通過河床間砌石階梯、直接繼續往北勢溪下游行走的安全路線可供選擇，又是她最熟悉路況，蘇女本應在隊伍前方導引路線，確保參與人員的安全，但蘇女竟疏忽仍留在隊伍後方，未在前引導安全路線，最後造成2名大人、4名孩童於通過河床間砌石階梯時溺斃。

檢方表示，蘇女已有多年帶隊經驗，對於虎豹潭步道的客觀環境、地形位置及溪水水位高低與天候關聯性等情況應已有相當程度瞭解。

此外，在這起事件中，蘇女有數次阻止憾事發生的機會，卻未善盡應有的注意義務，過晚撤退，終致發生6人死亡的悲劇，至今也未與告訴人和解，因此依刑法過失致人於死罪起訴。（編輯：李錫璋）1110609