逆向行駛自撞3車 男駕駛酒測值超標遭送辦

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台中市警方10日獲報，停放路邊及騎樓下的3輛車遭撞擊毀損，警方到場發現肇事的男駕駛逆向行駛自撞3車，且酒測值超標，全案依法送辦。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年6月10日

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（中央社記者郝雪卿台中10日電）台中市警方今天上午6時多接獲報案，停放路邊及騎樓下的3輛車遭撞擊毀損，警方到場發現肇事的男駕駛逆向行駛自撞3車，經實施酒測，結果酒測值超標，全案移送法辦。

台中市警察局第二分局接受記者採訪時指出，上午6時5分許接獲民眾報案，在北區中清路與北平路口發生自小客車逆向衝撞騎樓的交通事故，警方到場發現，2輛停放在路邊的自小客車及1輛停在騎樓下的自小客車都被波及，造成車頭嚴重凹損。

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警方表示，涉嫌肇事的42歲楊姓男子，駕駛自小客車由北平路左轉中清路往文心路方向逆向行駛，撞及停放路邊及騎樓的3輛自小客車，3車被撞後車頭受損，而楊男身體也多處擦挫傷。

警方指出，現場立即對楊男實施酒精濃度測試，結果酒測值超過法定標準值，除先行將楊男送醫包紮治療，全案經調閱周邊監視器影像，釐清肇事過程外，並通知受波及的3輛自小客車車主製作筆錄，並依公共危險罪嫌等將楊男移送台中地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1110610