台南歸仁圓環槍擊1死1傷 涉案3男羈押禁見

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（中央社記者張榮祥台南11日電）台南市歸仁圓環9日凌晨發生兩派人馬談判時駁火槍擊，造成1死1傷，警方拘提7人到案送辦，台南地檢署昨天聲押其中3名男子，台南地方法院今天裁定羈押禁見。

南檢昨天聲押涉及台南市歸仁圓環槍擊案的張姓男子、江姓男子及游姓男子，3男雖否認犯行，但台南地院分別以3男持槍、駕車逃逸、全案未尚釐清及有事實足認有勾串共犯、證人之虞等，今天裁定羈押，並禁止接見、通信。

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台南市歸仁圓環9日凌晨4時許發生二派人馬談判時駁火槍擊，至少開了34槍，造成53歲洪姓男子中槍送醫不治，36歲吳男也中槍重傷送醫，現場其他人隨即逃離。

警方專案小組在台中、台南陸續拘提張男、江男、游男、楊男、姜男、黃男及陳男到案送辦，除張男、江男及游男聲押獲准外，楊男、姜男及黃男分別以新台幣10萬元、6萬元及6萬元交保候傳，陳男飭回。檢警將持續追查作案槍彈來源。（編輯：謝雅竹）1110611