國民黨張榮恭遭狼犬咬傷 飼主遭判賠8萬餘元

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（中央社記者蕭博文台北11日電）國民黨前副秘書長張榮恭在社區遭狼犬撲倒在地咬傷，全身沾染血跡，王姓女飼主遭判刑3月確定。張榮恭另提起民事求償訴訟，士林地院日前判王女賠償8萬餘元，可上訴。

全案起於，張榮恭去年2月13日下午經社區警衛通知，下樓欲關閉妻子的汽車大燈，在1樓樓梯間發現狼犬「瑪莉」追逐他飼養的犬隻「花花」而上前制止，卻遭「瑪莉」撲倒在地啃咬，全身傷口多達20處。

張榮恭控告「瑪莉」的飼主王女涉嫌過失傷害，但王女辯稱張榮恭是被「花花」咬傷，否認過失；一審士林地方法院依過失傷害罪判處王女拘役55天；案經上訴，二審由台灣高等法院審理。

二審認為，王女拒不到庭，多次告發張榮恭、張妻及證人，甚至向警方告發一審法官犯恐嚇、殺人等罪，明顯沒有悔悟，依過失傷害罪改判3月徒刑，得易科罰金，不得上訴而確定。

另一方面，張榮恭提起民事訴訟，向王女求償醫藥費新台幣680元、精神慰撫金20萬元。

士林地院簡易庭日前宣判，認為王女明知犬隻有危險性，卻未以繩索、鍊繩牽引，也未替「瑪莉」配戴防咬嘴罩等安全設備，任由「瑪莉」四處游走，進而啃咬、攻擊張榮恭，違反注意義務而有過失，昭昭甚明，應就張榮恭所受損害負賠償責任。

判決指出，張榮恭證稱遭狼犬撲倒在地，又見王女牽著另一隻狼犬靠近，心情十分惶恐，擔心生命遭危及；張妻也證稱，聽到丈夫慘叫聲後穿著睡衣就下樓，不知哪來的力氣抓起「瑪莉」背部的毛救出丈夫。

簡易庭認為，張榮恭事發時內心驚恐，聽聞者亦感情況危急而衝往救援，王女另牽一隻狼犬進入現場，目睹張榮恭身處險境、渾身是傷，竟站立一旁，不出聲喝斥亦不出手攔阻，倘若該狼犬見同伴攻擊張榮恭而被誘發攻擊，後果不堪設想。

簡易庭並考量張榮恭因本案受傷達20處，判決王女應賠償醫藥費680元、精神慰撫金8萬元。（編輯：李錫璋）1110611