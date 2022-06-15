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借款押地無力償還 男子砍死債主裁定羈押禁見

2022/6/15 12:42
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（中央社記者張祈花蓮縣15日電）花蓮秀林鄉從事小額放款的林姓男子11日被發現多處刀傷、陳屍住家前草叢，凶嫌蔡姓男子變裝、剃髮逃逸3天，在台北某宮廟遭逮捕，蔡嫌供稱因無力還債才犯案，檢方訊後聲押獲准。

檢警調查，57歲蔡姓凶嫌11日凌晨1時許拖著行李箱從台北搭火車到羅東，再包計程車到林男住處埋伏，直到林男獨自在家門外洗車時，蔡男戴毛帽、口罩，持預先準備的2把刀逞凶後逃逸。

警方清查死者交友狀況、採集檢體，並調閱監視器，根據犯嫌左眼淚痣及中風後走路姿態，鎖定與死者有債務關係的蔡姓男子涉有重嫌。

蔡男犯案後，手機關機、頭髮剃光躲避追查，新城警方13日晚間在台北市士林區逮捕躲在宮廟內的蔡嫌。

蔡嫌坦承殺人，供稱與林男認識多年，因妻子向林男借款新台幣100多萬，用新北市烏來區原保地設定抵押權，眼看還款時限將到仍無力償還，且林男頻頻催債，才會犯案欲取回地契。

案經檢察官訊問後，審酌蔡男涉犯重罪、有逃亡及湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見；蔡男妻子訊後請回。花蓮地院今天上午召開羈押庭，裁定蔡男羈押禁見。（編輯：張雅淨）1110615

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