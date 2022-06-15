更多編輯台推薦新聞：
BTS出道9年遇瓶頸 無預警宣布休團單飛
娛樂

BTS出道9年遇瓶頸 無預警宣布休團單飛

書摘／50歲才開始存退休金不嫌晚 儲蓄比投資更重要
生活

書摘／50歲才開始存退休金不嫌晚 儲蓄比投資更重要

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看
生活

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
潘懷宗詐助理費333萬 一審判2年緩刑5年須繳50萬
首頁 / 社會

駕車違停掉紙袋警查獲K毒 男子遭送辦

2022/6/15 14:37（6/15 15:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南鄭姓男子14日晚上駕車違停到夾娃娃機店打機台，遇警稽查時，車門掉出裝有K他命的牛皮紙袋，警方訊後依法送辦。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年6月15日
台南鄭姓男子14日晚上駕車違停到夾娃娃機店打機台，遇警稽查時，車門掉出裝有K他命的牛皮紙袋，警方訊後依法送辦。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年6月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南15日電）台南鄭姓男子昨晚駕車違停到夾娃娃機店打機台，遇警稽查返車取證件時，卻從車門掉出牛皮紙袋，警員好心幫忙撿拾觸感卻有異，當場查獲K他命，依法送辦。

台南市警局第二分局警員今天告訴中央社記者，41歲鄭男昨晚駕車行經台南市中西區民權路，違停路口紅線，再下車到夾娃娃機店玩，巡邏警員到場稽查，鄭男趕緊跑出來道歉，準備上車離開，但警員要求查看證件。

鄭男未抗拒，上車拿皮包取證件時，車門卻掉出牛皮紙袋，警員好心幫忙檢拾，觸感卻有異，警員當場說：「年輕人，將裡面的咖啡包拿出來吧」，鄭男立刻愣住，隨後從袋中取出6包K他命（重38.6公克）。

警方將鄭男帶回偵訊，鄭男驗尿也出現毒品反應，警方訊後依毒品危害防制條例送辦，且將持續追查毒品來源。（編輯：李亨山）1110615

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族