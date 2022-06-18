慣竊偷基隆咖啡店 先塗瞎沿線9支監視器仍被逮

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（中央社記者王朝鈺基隆18日電）有多次竊盜前科的31歲鄧姓男子日前行竊基隆市外木山一間咖啡店，為避免遭警方查緝，事先「塗瞎」沿線9支監視器，仍逃不過警方追查被逮送辦，台灣基隆地方法院裁定收押。

咖啡店業者16日清晨5時許透過雲端發現店內監視器畫面一片漆黑，懷疑遭竊賊闖入，立刻到店內查看，櫃台已被破壞，收銀機內約新台幣6000餘元不翼而飛。

警員獲報到場，現場留有一批工具，地上還有散落硬幣，懷疑竊賊見事跡敗露、匆忙離去，可能還躲在附近，經擴大搜索，在店家後方山坡草叢查獲上半身赤裸的鄧姓男子。

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鄧姓男子見到警方時一臉驚慌失措，辯稱躺草叢休息，但雙手仍戴著犯案時為避免留下指紋而使用的手套、百口莫辯，只好坦承犯案；至於為何上半身赤裸，鄧姓男子稱穿著的T恤用於遮蓋咖啡店內監視器。

警方追查鄧姓男子犯案軌跡，發現鄧姓男子為避免遭查緝，騎機車將協和街和文化路共9支監視器鏡頭塗刷黑色油漆。警方詢後依竊盜罪嫌移送台灣基隆地方檢察署偵辦，由於鄧姓男子有多次竊盜前科，檢方認定有反覆實施同一犯罪之虞，向基隆地院聲請羈押獲准。（編輯：李明宗）1110618