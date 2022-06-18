台鐵EMU900區間車窗裂 警初判遭不明硬物破撞

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（中央社記者劉建邦台北18日電）台鐵EMU900型1181次區間車今天下午有乘客發現列車經過鶯歌至桃園站時，車窗外層破裂。警方調查，車窗下方有顏色漆沾黏，初步研判遭硬物碰撞，已擴大調監視畫面釐清案發原因。

警政署鐵路警察局指出，下午1時30分獲報，搭乘台鐵1181次區間車旅客發現，列車行徑鶯歌至桃園站區間時，車廂出現巨響，事後發現玻璃破裂，立即通報台鐵，經派員了解，發現此列區間車在7車處的外側玻璃破裂。

警方表示，經現場勘查發現，區間車7車位置車窗內部完整，外部車窗玻璃下方破裂呈現不規則狀，車窗下方車體處有刮痕及紅、黃、綠色漆沾黏，初步研判係遭不明物體碰撞所致。

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警方指出，因車廂外層玻璃破裂，內層玻璃完好，顯示撞擊動能不高，且外層玻璃發現有不規則破裂（面積約1公分乘0.7公分），破裂源下方橡膠發現有遭刮裂，依外觀初步研判，可能是遭不明硬物撞擊，造成外層玻璃破裂，將調閱列車行經路線監視器畫面，釐清整起案發原因。

警方表示，列車經台鐵工務人員檢視暫無危險，已在下午2時53分繼續北上開往終點站基隆。（編輯：方沛清）1110618