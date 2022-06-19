疑債權糾紛 男子遭毆丟包醫院門口傷重不治

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣19日電）一名男子昨晚渾身是傷遭丟包在台北榮民總醫院竹東分院急診室門口，醫護人員見狀急救後仍傷重不治。今天有2名嫌犯到警局坦承犯案，全案朝傷害致死案件偵辦。

台北榮民醫院竹東分院急診室門口昨晚出現一名全身是傷的男子，醫護人員嚇得趕緊用病床將他接入內急救，無奈男子傷勢過重，急救後仍宣告不治。

警方初步了解，遭毆致死的林姓男子（23歲）疑有債務糾紛，昨天下午與另一方人馬相約尖石鄉山區談判，雙方爆發衝突，林男疑遭4人痛毆。

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4名出手傷人的嫌犯發現林男全身是血，呈現昏迷後，才停手將林男載往台北榮總竹東分院，將他丟在急診室門口後駕車逃離，醫護人員將林男帶進急診室救治後，也緊急通報警方。

新竹縣政府警察局橫山警分局表示，今天上午有2名男子到警局坦承犯案，但辯稱他們並未施暴，只是負責開車接送，有另外2人在逃，警方已展開追緝，全案已朝傷害致死案件偵辦。（編輯：張銘坤）1110619